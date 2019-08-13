Президент РФ Владимир Путин положительно относится к Владимиру Зеленскому, но для Путина главное, чтобы договоренности, которых удалось достичь, были реализованы. Об этом сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков. Слова пресс-секретаря передает портал "Взгляд".

"Само по себе общение двух глав государств, безусловно, это факт, который можно оценить только позитивно, положительно. Ибо президент Путин всегда является сторонником диалога для решения насущных проблем, тем более в таких запущенных ситуациях, как российско-украинские отношения", - сказал Песков

Он добавил, что вместе с тем Путин - весьма прагматичный собеседник, для него важнее не сам разговор, а реализация тех пониманий и договоренностей, достигнутых ранее во время каждого разговора.

Напомним, что Зеленский звонил Путину из-за гибели 4 украинских военных на Донбассе.

Ранее "Страна" сообщала, что Венедиктов рассказал, что Путин очень быстро взял трубку, когда ему позвонил Зеленский.

Также мы рассказывали, что Зеленский упростил получение гражданства иностранцам-атошникам и россиянам, которых преследует власть.