14 августа украинцы отмечают Медовый Спас, также известный под названием Маковей. В этот день обычно верующие идут в церковь и освящают мед и мак.

В народе считается, что с наступлением Спасов лето подступает в концу и приближается осень. Мы выяснили, какая погода ждет украинцев в этот день и что говорят народные приметы.

Погода на Медовый Спас

14 августа в разных частях Украины будет разная погода. Изнурительная жара еще продержится в южной части страны, на востоке и на большинстве центральной территории. температура воздуха составит + 30 + 35 градусов, написала в своем Facebook метеоролог Наталья Диденко.

На Западе же заметно похолодает: в течение дня ожидается от + 19 до + 24 градусов. Только в Черновицкой, Хмельницкой и Тернопольской области будет жарче: от + 26 до + 29 градусов.

Не спадет совсем, но ослабнет жара на севере Украины. 14 августа там ожидается от + 28 до + 32 градусов.

Атмосферный фронт, связанный с циклоном Zorro, принесет грозовые дожди в западные области Украины, которые достигнут Житомирщины и северных районов Киевской области. Кроме того, юго-западный ветер будет время от времени усиливаться. На остальной территории Украины ожидается сухая малооблачная погода, которую обеспечит восточный антициклон Andrea.

В Киеве на Маковея будет жарко, но не так, как накануне, в течение дня прогнозируется около +30 градусов. Дождь маловероятен. А уже на следующий день, 15 августа, температура воздуха в Киеве резко снизится до +23, +24 градусов.

Фото: facebook.com/tala.didenko

Приметы на Маковея

В народе существует много примет, связанных с Медовым Спасом, или Маковеем. Многие из них связаны с посевами и урожаем, а также с погодой на осень и зиму.

До Маковея нельзя сеять озимые, а то не будет урожая.

От Первого Спаса нужно копить запасы на зиму.

Первые стаи птиц начинают отлетать в теплые края.

Если в этот день идет дождь - будет мало пожаров.

После Медового Спаса пчелы не носят мед.

Чтобы соседние пчелы не воровали мед, на Медовый Спас нужно заломить соты в самом богатом на мед улье.

Какая погода на Маковея, такая будет и на Третий Спас - Ореховый (29 августа).

На Спаса купаться – грехи простятся. А вот после него купаться в реках или озерах уже нельзя, равно как и купать в них лошадей.

Освященным в церкви маком посыпают порог и углы дома, чтобы защититься от сглаза и нечистой силы.

Освященный на Маковея мед, по поверьям, имеет целебную силу, его хранят возле икон и при надобности дают больным.