Украинский защитник московского "Динамо" Иван Ордец (перешел туда из "Шахтера" в июне) рассказал в интервью Спорт24 о своем переходе в российской клуб. Он поделился его причинами, реакцией на это фанатов и ситуацией в сборной.

Среди причин переезда в Россию он назвал низкую посещаемость матчей чемпионата Украины. "Играл в лиге, где на матчи ходят по три-четыре тысячи. Матчи "Шахтера"! Ну как так?", - отметил он.

Ордец признался, что первую неделю после перехода в "Динамо" даже не читал комментарии в своем Инстаграме. "Позже начал пролистывать комменты и видел фотки тех, кто их оставляет. Там же большинство - подростки! Жизни еще не прожили, по 12-15 лет. Родители даже не знают, что их дети пишут взрослым. Воспитание плохое", - констатировал 27-летний защитник.

"Семья волновалась не за меня, а за то, что подумают люди. Не отговаривали. У меня в России живут знакомые, мы в контакте. Я спрашивал, как здесь относятся к украинцам. Ракицкий и Данченко сказал, что нормально, волноваться не о чем, и через неделю-две всё забудется. Собаки лают, караван идет", - рассказал он.

Ордец также отметил, что его близкие живут в зоне ООС. "Надеюсь, в ближайшее время это закончится, и люди заживут мирно. Наши народы всю свою историю шли рядом, и я не хочу вражды", - резюмировал футболист.

По его словам, российский чемпионат сильнее УПЛ. Ордец отметил, что из-за этого "Шахтеру" невероятно тяжело играть в Лиге Чемпионов. "Мало возможностей подвести себя на максимуме к топ-матчам. Ну ("Динамо" - Ред.) Киев, ну "Заря", с "Александрией" "Шахтер" недавно отыгрывался - но и все", - отметил он.

Также он ответил на вопрос о ситуации в Украине. "Хочу, чтобы кончилась война. Чтобы люди жили счастливо. Чтобы у каждого была работа, чтобы дети учились и радовались жизни. Искренне верю, что при новом правительстве так и будет", - сказал Иван Ордец.

До 2018 года он вызывался в сборную Украины. Говоря о своих выступлениях за первую команду он выразил надежду, что решения по игрокам будет принимать именно главный тренер Андрей Шевченко, "а не кто-то за него".

Фото: shakhtar.com

Как сообщала "Страна", Артём Милевский назвал дебилизмом отлучение Ракицкого от сборной Украины. "Как такого хорошего игрока не вызывать в сборную? Ну вот так у нас в Украине сейчас заведено. Дебилизм такой. Даже Андрей Шевченко боится вызвать человека, который играет в России", - сказал он.

Напомним, что полузащитник Динамо просит у болельщиков поддержки в ответном матче с Брюгге.