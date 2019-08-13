После взрыва на ракетном полигоне в Северодвинске Архангельской области (Россия) уровень радиации был превышен в 4-16 раз. Об этом сообщает Росгидромет.

Среднее значение фона для Северодвинска составляет 0,11 мкЗв/ч. В 12:30 8 августа радиационный фон в шести пунктах в Северодвинске варьировался от 0,21 до 0,44 мкЗв/ч, в 13:00 — от 0,13 до 0,29 мкЗв/ч. В 14:30 фон в городе нормализовался и составлял от 0,13 до 0,16 мкЗв/ч.

Напомним, 8 августа на военном полигоне близ Северодвинска в Архангельской области РФ произошла авария. Случился взрыв при испытаниях ракеты на жидком топливе, 5 человек погибли. "Страна" подробно писала о том, как связаны чудо-ракета Путина и ядерная авария в Северодвинске.

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