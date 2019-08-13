Сегодня, 13 августа, для столичного Динамо наступит момент истины. В ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против Брюгге, нашим парням нужна только победа.

Букмекерские конторы уже определились с победителем этого матча. Авторитетная британская William hill считает, что выиграют "бело-голубые". Прогноз осторожный, но тем не менее...

Так, ставки на победу орлов Хацкевича принимают с коэффициентом 2,25. Поставив же на победу Брюгге 100 гривен, можно пополнить свой кошелек уже 310 - в случае если бельгийцы добьются победы. Ничья в основное время оценена британскими экспертами кэфом в 3,4.

Все ставки William hill на матчи 3 раунда Лиги чемпионов

Фото: williamhill.com

С британскими коллегами согласны в общем и целом и в украинской конторе Пари Матч. Ставки на победу Динамо от британского кэфа отличаются на сотую долю и составляют 2,26. Ничья оценена кэфом в 3,30, а победа бельгийцев - в 3,25.

Ставки Пари Матч на матчи 3 раунда Лиги чемпионов и Суперкубок УЕФА

Фото: parimatch.com

В Фаворите тоже считают, что бельгийцы вполне по зубам киевлянам. Правда их коэффициент на победу Динамо скромнее - всего 2,15. На ничью принимают деньги из расчета 3,80 к одному. Победу Брюгге оценили кэфом в 3,20.

Ставки Фаворита на матчи 3 раунда Лиги чемпионов

Фото: favorit.com.ua

Напомним, что "Страна" вела онлайн матча "Брюгге" - "Динамо" 6 августа.

Как сообщала "Страна", новобранец Динамо, форвард сборной Люксембурга, Жерсон Родригес ранее рассказывал о подготовке к игре с Брюгге.