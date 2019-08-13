Сергей Высоцкий, нардеп от "Народного фронта" Верховной Рады 8 созыва, который на последних выборах шел по спискам партии Порошенко "ЕС" (был на непроходном 44 номере - Ред.), в эфире телеканала "Прямой" (который также связывают с бывшим президентом), заявил, что все, что можно сделать с украинскими телеканалами, которых он считает пророссийскими - взорвать противотанковой ракетой.

"Эти каналы, о которых мы говорим, которые работают против Украины - на врага, все журналисты, которые работают там, - они являются комбатантами Российской Федерации. И все, что с ними можно сделать - подорвать ПТУРом, то есть закрыть" - заявил нардеп в эфире ток-шоу "Прямой эфир" от 12 августа. Речь шла про каналы "NewsOne" и "112".

Цитату опубликовала на своей странице в Facebook Анна Степанец - ведущая с телеканала "112". Степанец возмущена таким заявлением, цитату Высоцкого она прокомментировала фразой: "Уважаемые правоохранительные органы, это что вообще?"

Скриншот: Facebook/ Anna Stepanets

Коллегу поддержал Сергей Томиленко - председатель Национального союза журналистов Украины. В комментариях к посту он написал: "Это вражда, за которую предусмотрена уголовная ответственность. А политическую ответственность за свою "экстра"-риторику господин Высоцкий уже понес - в новом парламенте его не будет. Так же как и политсилы, от которой избирался этот бывший журналист".

Скриншот: Facebook

Напомним, утром 13 июля по телеканалу "112 Украина" в Киеве неизвестные выстрелили из гранатомета. Граната попала в стену здания.

Об этом сообщают источники "Страны" на канале, а в нашем распоряжении оказалось видео обстрела телеканала.

Ранее "Страна" сообщала, что Высоцкий заявил, что Украине выгоднее Путин, чем Навальный. Также мы рассказывали, что Портнов прокомментировал обвинения Порошенко в рейдерском захвате телеканала "Прямой".