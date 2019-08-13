Олимпийский призер по греко-римской борьбе, украинский спортсмен Жан Беленюк записал видеообращение, в котором он призвал украинцев интересоваться криптовалютой, поскольку, по его мнению, за ней стоит будущее.

Вероятно, таким образом он прорекламировал телеграм-канал, рассказывающий о рынке криптовалют. Видеообращение рекламного характера на эту тему олимпиец опубликовал на своей странице в соцсети.

"Биткоины и криптовалюта - это такой же глобальный тренд, как и интернет в начала 2000-х годов. Мы можем это принимать или не принимать, но через 5-10 лет это станет неотъемлемой частью нашей жизни. Поэтому уже сейчас считаю правильным начинать разбираться в рынке криптовалют", - заявил Жан Беленюк и адресовал всех на телеграм-канал, с которого, по его словам он сам черпает информацию о криптовалюте.

Напомним, что олимпиец Жан Беленюк на парламентских выборах прошел в Верховную Раду по партийному списку "Слуги народа", являясь №10 пропрезидентской политсилы.

Ранее "Страна" писала о том, что криптовалюты пошли в резкий рост после новости, что Китай будет майнить свою.

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