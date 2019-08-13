Следствие считает, что экс-президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев во время штурма его резиденции убил бойца спецназа выстрелом в сердце. Об этом сообщает информационное агентство 24.kg.

Как сообщил во время пресс-конференции глава Госкомитета нацбезопасности Кыргызстана (ГКНБ) Орозбек Опумбаев, в заместителя командира "Альфы" Усена Ниязбекова стреляли на поражение в сердце.

"Он (Атамбаев - Ред.) стрелял шесть раз в сторону подразделения "Альфы". Все шесть выстрелов нашли подтверждение - это смерть Усена Ниязбекова и ранение других спецназовцев. Судебно-медицинская экспертиза показала, что стреляли в сердце, на убой, на поражение. Циничное было убийство. Следствие это докажет в правовом поле", - сказал председатель ГКНБ и добавил, что от действий спецназа не пострадал ни один человек.

Напомним, экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева задержали 8 августа после нескольких попыток вооруженного штурма его резиденции под Бишкеком в поселке Кой-Таш. Сторонники бывшего главы государства оказывали сопротивление и даже захватили в плен нескольких спецназовцев. В результате столкновений пострадали обе стороны конфликта. На следующий день экс-президент после долгих переговоров принял решение сдаться властям.

Ранее "Страна" писала о том, что в Кыргызстане экс-президента Атамбаева официально обвинили в подготовке госпереворота.

Также мы сообщали, что экс-президент Кыргызстана признался, что стрелял в силовиков во время штурма его резиденции.