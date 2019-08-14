Сегодня, 14 августа, в Украине и мире отмечают ряд важных дат и праздников. Православные освящают мед с маком и травами в церквях в честь Маковея, сегодня начинается двухнедельный Успенский пост и отмечают именины Александры.

Народные и церковные праздники

Главным праздником сегодняшнего дня является Медовый Спас или Маковей. Православные как и на Пасху с торжественным настроением приходят в церковь с корзинками в руках, чтобы освятить воду, мед и травы. Дома в числе основных угощений обязательно готовят постные коржи с маком, блины с медом, плюшки, пряники. Праздник проводят без шумной музыки, в компании родных и близких людей. В этот день отдыхают от работы по дому.

Сегодня также первый день Успенского поста. На него выпадает праздник изнесение честных древ Животворящего Креста, который начали отмечать еще в Византии. В этой южной стране часто случались эпидемии, особенно страшные приходились на конец августа, когда стояла невыносимая жара. Уровень медицины был низким, поэтому византийцы искали защиту у Бога. Люди выходили на улицы с иконами и совершали молебны об исцелении. Главная святыня, которую носили по улицам был Крест, на котором распяли Христа. Со временем традиция совершать крестный ход в конце августа укоренилась в X веке, и прочно утвердилась среди православных.

В церквях и по сегодняшний день поклоняются Кресту, совершают малое освящение воды до или после литургии.

Успенский пост длится две недели и завершается 28 августа, на Успение Богоматери. Запреты вводятся на шумные развлечения, из еды на две недели исключают алкоголь, мясо, молоко, яйца. По строгости пост соответствует Великому. Морепродукты и рыба разрешены только в праздник Преображения Господня (19 августа). Пост рекомендован немощным и болезненным людям. Считается, что он укрепляет веру, обогащает духовно.

События и даты

В 1775 году была ликвидирована Запорожская Сечь.

В 1888 году изобретатель Оливер Шелленбергер запатентовал электрический счетчик.

В 1914 во Львове создали Главную Украинскую Раду, которая занимала проавстрийские позиции и далее была преобразована в Загальну украинскую Раду.

В 1935 году в США ввели систему соцстрахования в качестве помощи безработным.

В 1936 году баскетбол впервые вошел в программу Олимпийских игр.

В 1994 телескоп Хаббл запечатлел кольца Урана.

В этот день родилась киноактриса Хэлли Берри, известная по фильмам "Люди Икс", "Женщина кошка", "Флинстоуны" и "Облачный атлас".

Также свой день рождения отмечает кинодива украинского происхождения - Мила Кунис, известная по фильмам "Секс по дружбе" и "Очень плохие мамочки".

Именины

Сегодня День ангела празднуют Александр, Дмитрий, Федор и Софья.