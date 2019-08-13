Во вторник, 13 августа, в Греции на острове Эбвея близ Афин произошел сильный пожар. Спасатели эвакуировали туристов и отдыхающих из лагеря Элафинисос из-за невозможности его потушить. Затем была объявлена эвакуация всех местных жителей.

В МИД Украины рекомендовали украинцам в Греции ограничить передвижение по районам, где объявлены высокие уровни пожарной опасности. Предупреждение опубликовано пресс-службой фб-странице Департамента консульской службы МИДа утром во вторник, 13 августа.

Самый высокий режим пожарной опасности введен в регионах Аттика, Центральная Греция, отдельных районах полуострова Пелопоннес (Коринфия, Арголида, Аркадия, Восточная Лакония).

Также предупреждение распространено на другие районы полуострова Пелопоннес, острова Эгейского моря, Западной Греции, Ионические острова. Там объявлен предмаксимальный, четвёртый уровень пожарной угрозы.

"В случае возникновения опасных ситуаций, угрозы жизни или здоровью, рекомендуем звонить на "горячую линию" Посольства Украины в Греции по телефону +30 69327656 06, адрес электронной почты emb_gr@mfa.gov.ua, или на круглосуточную "горячую линию" МИД Украины: + 38044238 16 57, адрес электронной почты cons_or@mfa.gov.ua", - сообщили дипломаты.

Фото: facebook.com/Департамент консульської служби МЗС України

Потушить пожар на Эбвее не могут из-за сильного ветра, который дует в районе, а также из-за неровной местности. На тушение были направлены 80 пожарных из 39 машинами, которым помогают четыре самолета и два вертолета.

Пожарная служба была оповещена вскоре после 3:00 ночи о пожаре в районе Агрилица, в муниципалитете Дирфис-Мессапия,

Также власти эвакуировали монастырь Панагия Макрималлис в качестве меры пресечения, а селам, Кондодеспоти, Агрилица и Макримали рекомендовали сохранять состояние повышенной готовности к эвакуации. Дым от пожаров на Эвбее тянется до Афин, покрывая части города дымкой.

Видео: youtube.com/euronews (deutsch)

Видео: youtube.com/Blak Stone

Как сообщала "Страна", на Канарских островах горит около тысячи гектаров леса. Жителей и туристов эвакуируют.

Отметим, что в США во время пожара в детсаду погибли пятеро детей в возрасте от 8 месяцев до 7 лет.