Президент Украины Владимир Зеленский должен будет рассмотреть предложение по отмене финансирования партий из бюджета, так как под петицией набралось достаточное количество голосов. Об этом говорят данные на сайте президента.

Более 25 тысяч украинцев подписались под электронной петицией к президенту Владимиру Зеленскому об отмене финансирования политических партий из государственного бюджета. Петиция зарегистрирована 23 июля бывшим депутатом Верховной Рады Николаем Томенко, который отмечает, что в 2016-2019 годах на финансирование партий было выделено около 1,5 млрд гривен.

"Деньги, поступающие из карманов украинских граждан, партии тратят преимущественно на телевизионную рекламу, в которой их лидеры поздравляют нас с праздниками", - написал нардеп.

По мнению Томенко, использовать народные деньги на содержание партий в бедной стране - цинично и недопустимо.

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