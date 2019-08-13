В США руководство полиции Чикаго заинтересовалось случаем, когда в начале августа один из правоохранителей на служебном авто подвез знаменитого рестлера и актера Халка Хогана. Об этом со ссылкой на ABC передает ТАСС.

Халк Хоган разместил видео из полицейского авто в Facebook. На ролике видно, что машина едет с включенной звуковой сиреной по территории международного аэропорта О'Хара вдоль ряда авиалайнеров. За рулем - полицейский, а сам Хоган сидит на переднем пассажирском сиденье.

"У моего Uber есть сирена", - говорит Хоган. "Мы любим полицейское управление Чикаго", - добавляет со смехом его менеджер Харт. Как видно на записи, Хоган призывает к осторожности водителя, который делает опасные маневры.

Запись привлекла внимание пользователей социальной сети. Позже руководство полиции города заявило, что не было осведомлено о поездке Хогана на данном автомобиле. Оно лишило сотрудника, который подвез рестлера, права пользоваться машиной на территории аэропорта, а также начало в отношении него служебное расследование. В свете скандала видео было удалено из Facebook Хогана.

Видео: YouTube/ World TopStories

Напомним, в 2019 году впервые мэром Чикаго стала афроамериканка и открытая лесбиянка, ее поддержали 74% избирателей.

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