Национальное агентство по вопросам предупреждения коррупции пригласило дать объяснения народного депутата Андрея Павелко. Об этом сообщается на сайте агентства.

"Национальное агентство по вопросам предупреждения коррупции приглашает 8 человек для дачи объяснений и при наличии оснований - составления протоколов об административных правонарушениях", - говорится в сообщении.

В частности, по признакам нарушения требований по предупреждению и урегулированию конфликта интересов приглашены народный депутат Андрей Павелко, депутат Менского городского совета Черниговской области VІІ созыва Екатерина Фесюн, заместитель председателя Сумского городского совета Алена Дмитревская и ректор Национального университета "Черниговский коллегиум" имени Т.Г. Шевченко Николай Носко.

По признакам нарушения ограничений на получение подарков НАПК пригласило дать объяснения депутата Черниговского городского совета Александра Тарасовца, а по признакам несвоевременного уведомления о существенных изменениях в имущественном положении - начальника Главного территориального управления юстиции в Харьковской области Татьяна Егорову-Луценко и директора государственного предприятия "Карпатский экспертно-технический центр Гоструда" Олега Александровича.

Национальное агентство осуществляет сбор фактических данных по признакам возможного нарушения требований Закона Украины "О предупреждении коррупции" относительно предупреждения и урегулирования конфликта интересов, нарушения ограничений на получение подарков, несвоевременного уведомления о существенных изменениях в имущественном положении", - сообщили в НАПК.

Упомянутые лица приглашены официальным письмом Национального агентства за неделю до обнародования на официальном веб-сайте.

Национальное агентство также напомнило, что неявка должностного лица не является препятствием для осуществления дальнейших возможных мер в соответствии с требованиями законодательства Украины об административных правонарушениях.

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