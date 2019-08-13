Нардепа Павелко вызывают в НАПК для дачи объяснений по поводу конфликта интересов
Национальное агентство по вопросам предупреждения коррупции пригласило дать объяснения народного депутата Андрея Павелко. Об этом сообщается на сайте агентства.
"Национальное агентство по вопросам предупреждения коррупции приглашает 8 человек для дачи объяснений и при наличии оснований - составления протоколов об административных правонарушениях", - говорится в сообщении.
В частности, по признакам нарушения требований по предупреждению и урегулированию конфликта интересов приглашены народный депутат Андрей Павелко, депутат Менского городского совета Черниговской области VІІ созыва Екатерина Фесюн, заместитель председателя Сумского городского совета Алена Дмитревская и ректор Национального университета "Черниговский коллегиум" имени Т.Г. Шевченко Николай Носко.
По признакам нарушения ограничений на получение подарков НАПК пригласило дать объяснения депутата Черниговского городского совета Александра Тарасовца, а по признакам несвоевременного уведомления о существенных изменениях в имущественном положении - начальника Главного территориального управления юстиции в Харьковской области Татьяна Егорову-Луценко и директора государственного предприятия "Карпатский экспертно-технический центр Гоструда" Олега Александровича.
Национальное агентство осуществляет сбор фактических данных по признакам возможного нарушения требований Закона Украины "О предупреждении коррупции" относительно предупреждения и урегулирования конфликта интересов, нарушения ограничений на получение подарков, несвоевременного уведомления о существенных изменениях в имущественном положении", - сообщили в НАПК.
Упомянутые лица приглашены официальным письмом Национального агентства за неделю до обнародования на официальном веб-сайте.
Национальное агентство также напомнило, что неявка должностного лица не является препятствием для осуществления дальнейших возможных мер в соответствии с требованиями законодательства Украины об административных правонарушениях.
Ранее "Страна" писала о том, что НАБУ закрыло дело против главы ФФУ Андрея Павелко.
Также мы сообщали, что швейцарский журналист Беда заявил об угрозах cо стороны главы ФФУ Павелко.