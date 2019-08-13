Вечером во вторник, 13 августа, в метро Киева возможны изменения в работе станций "Олимпийская", "Дворец спорта" и "Площадь Льва Толстого".

Это произойдет из-за решающей футбольный игры между Динамо и Брюгге в 3 квалифай-раундк Лиги чемпионов. "Страна" сегодня в 20:30 проведет онлайн-трансляцию этого матча.

Об этом сообщает пресс-служба метрополитена. Также приносятся извинения за временные неудобства.

"Некоторые изменения возможны в связи с проведением на стадионе НСК "Олимпийский" футбольного матча между командами Динамо (Киев) и Брюгге (Бельгия).

Так, возможно ограничение (закрытие) на вход для пассажиров станции "Олимпийская" перед началом встречи (20.30 - Ред.), и станций "Олимпийская", "Дворец спорта" и "Площадь Льва Толстого" - после его окончания (не ранее, чем в 22.00 - Ред.)", - говорится в опубликованном сообщении.

Как сообщала "Страна", полузащитник Динамо просит у болельщиков поддержки в ответном матче с Брюгге. Виталий Буяльский уверен, что для киевлян еще ничего не потеряно.

Отметим, что "Шахтер" победил "Динамо" на незаполненном НСК Олимпийском.