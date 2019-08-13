Вечером в понедельник, 12 августа, в Днепре мужчина устроил стрельбу на территории детско-юношеской спортивной школы. Об этом сообщает "Информатор".

По данным издания, около 18:00 мужчина пришел к детско-юношеской спортшколе по гребле на Гребной косе с пистолетом и начал стрелять в сторону людей, которые стояли рядом. Сам он был настроен агрессивно, стрелок попытался попасть в прохожего, с которым вступил в конфликт, но промахнулся.

Предположительно, мужчина совершил около 3 - 4 выстрелов, после этого ушел вглубь косы, стреляя в воздух. На место приехали патрульные и начали обыскивать территорию. Через час полицейские увидели похожего мужчину, который купался в Днепре. После поверхностного осмотра, у него в рюкзаке нашли пистолет "Флобер" с отстрелянными патронами. Мужчину задержали, оказалось, что это 30-летний гражданин Израиля.

Фото: dp.informator.ua

Напомним, суд арестовал без права на залог двух мужчин, устроивших разбой со стрельбой под Киевом.

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