Во Львове мужчина в балаклаве и с пистолетом ограбил продуктовый магазин
Полицейские разыскивают мужчину, который совершил разбойное нападение на магазин на улице Владимира Великого во Львове. Об этом сообщается на сайте ГУНП Львовской области.
Уточняется, что нападение произошло в понедельник, 12 августа, около 17:00.
"В один из продуктовых магазинов, который расположен на ул. Владимира Великого во Львове, забежал мужчина, лицо которого было скрыто балаклавой. Угрожая продавщице предметом, похожим на пистолет, он завладел деньгами из кассы и скрылся", - говорится в сообщении.
В связи с этим ЧП городе введен план "Сирена". Полицейские принимают меры для установления личности и задержания злоумышленника. Решается вопрос правовой квалификации преступления.
Приметы нападавшего:
- невысокий рост;
- свитер темного цвета со светлыми полосами, темные штаны.
Правоохранители просят всех, кто владеет информацией, которая поможет установить обстоятельства преступления, личность злоумышленника и его местонахождение, сообщить на оперативную линию "102".
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