Полицейские разыскивают мужчину, который совершил разбойное нападение на магазин на улице Владимира Великого во Львове. Об этом сообщается на сайте ГУНП Львовской области.

Уточняется, что нападение произошло в понедельник, 12 августа, около 17:00.

"В один из продуктовых магазинов, который расположен на ул. Владимира Великого во Львове, забежал мужчина, лицо которого было скрыто балаклавой. Угрожая продавщице предметом, похожим на пистолет, он завладел деньгами из кассы и скрылся", - говорится в сообщении.

В связи с этим ЧП городе введен план "Сирена". Полицейские принимают меры для установления личности и задержания злоумышленника. Решается вопрос правовой квалификации преступления.

Приметы нападавшего:

невысокий рост;

свитер темного цвета со светлыми полосами, темные штаны.

Правоохранители просят всех, кто владеет информацией, которая поможет установить обстоятельства преступления, личность злоумышленника и его местонахождение, сообщить на оперативную линию "102".

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