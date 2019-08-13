Вчера, 12 августа , в городе Радивилов Ровенской области трое школьников травмировались из-за того, что один из них бросил петарду в канализационный люк. Об этом сообщает Отдел коммуникации ГУ НП в Ровенской области.

Инцидент произошел около 15:00. По данным правоохранителей, на улице Парковая, 15-летний парень, ученик местной школы, бросил петарду через вентиляционное отверстие закрытого канализационного люка. В результате произошел взрыв, трое детей, среди которых и девятилетний мальчик, получили термические ожоги тела.

14 и 15-летнего подростков доставили в ожоговое отделение ровенской больницы, а девятилетнего - госпитализировали с ожогами ног в местное медучреждение. Их жизни ничего не угрожает.

В рамках досудебного расследования, начатого по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины, следователи Радивиловского отделения полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего, в том числе - откуда у детей петарда.

Согласно части 2 статьи 22 УК Украины лица, совершившие преступление в возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет, подлежат уголовной ответственности за указанный вид преступления, который относится к категории тяжких. Санкция статьи предусматривает лишение свободы от трех до семи лет.

Напомним, в городе под Ровно в руках мальчика взорвалась петарда, вставленная в бутылку.

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