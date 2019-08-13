Сын экс-президента Порошенко - Михаил рассказал, что разговаривает в повседневной жизни на русском. Об этом он сообщил на акции перед зданием ГБР, куда Порошенко-старшего вызвали на допрос.

"Конечно, в идеале было бы разговаривать по украински, но я говорю по русски", - сказал он.

Ему задали вопрос, а как к этому относятся его родители.

"Ну, репрессий нет, но мне отец задавал пару раз вопросы, просил, чтобы я всё-таки пытался (говорить на украинском языке - Ред.)", - ответил Михаил.

Так же сын Порошенко ответил, что многие люди в его окружении разговаривают на русском, но добавил, что любит украинский язык "всем сердцем".

Видео: facebook.com/ukrainews

Как сообщала "Страна", объявлен конкурс на уполномоченного по защите украинского языка. От кандидатов требуют знать английский.

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