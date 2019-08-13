Сразу несколько женщин обвинили в сексуальных домогательствах звезду оперной сцены - испанца Пласидо Доминго. Об этом сообщает Associated Press.

Женщины утверждают, что певец склонял их к сексуальной близости, обещая им роли, и мешал их карьере, получая отказ. Всего в домогательствах его обвинили восемь певиц и одна танцовщица. Непристойные предложения от певца они получали с 1980-х годов.

Также несколько десятков артистов театра подтвердили, что были свидетелями неприемлемого поведения Пласидо Доминго. Сам артист обвинения отрицает.

Ранее "Страна" писала о том, что с актера Кевина Спейси сняли обвинения в сексуальных домогательствах.

Также мы сообщали, что депутата российской Думы, которого обвиняли в домогательствах, не избрали вице-президентом ПАСЕ.