Уже завтра, 14 августа, православные украинцы отмечают Медовый Спас или Маковей - первый из августовских Спасов, за которыми последуют Яблочный и Ореховый. В канун праздника хозяйки наводят порядок в доме, заготавливают мак с медом, чтобы освятить в церкви и испечь к столу самые вкусные блины или пирог.

"Страна" напоминает о том, как правильно подготовится к празднику. И какие приметы и традиции важно знать, чтобы встретить его вместе с родными и близкими подобающим образом.

История Маковея

Дата первого Спаса не меняется и всегда приходится на 14 августа. Также в этот день начинается двухнедельный Успенский пост, во время которого вводятся запреты на мясо, молоко, яйца, строгие ограничения на алкоголь. Поэтому выпечка должна быть постной. Важно посвятить эти дни духовному росту и молитве, по возможности оказать помощь нуждающимся людям.

Медовый спас. Традиции

Медовый Спас, пожалуй, самое распространенное название праздника. В этот день пчеловоды подрезают соты в самом добротном улье, чтобы освятить свежесобранный мед в храме.

Зачастую его приносят даже не в банках, а в сотах - как есть. 14 августа еще называют "Спасом на воде" из-за освящения воды в храмах, а также на приусадебном участке (например, колодцы, озера и другие водоемы). Считается, что если искупаться в водоеме на Мокрый Спас, можно очиститься от грехов. Впрочем, народные верования часто далеки от наставлений церкви.

Что святить на Маковей

В церковь традиционно приходят с медом, водой, цветами и травами. Некоторые хозяюшки предварительно изготавливают букеты - "маковейчики" из мяты, чабреца, любистка, ромашки и обязательно - соцветием мака, который к этому времени уже превращается из цветка в коробочку. Считается, что освященные мед и вода наделяются целебными свойствами.

Также на Маковея обычно пекут пироги, блинчики с медом и маком, делают репный квас. Праздник проводят в дружном кругу семьи, забывая про все обиды. В церквях молятся о даровании исцеления, семейном уюте, здоровье родных. А вот пожелания зла другому человеку чревато возвращением всего негатива против просящего. Поэтому к молитве и мыслям следует подходить взвешенно.