В Амурской области на обновленном памятнике погибшим в годы Второй мировой войны изобразили солдат НАТО. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на депутата Тындинского районного Совета народных депутатов Валерия Ветелкина.

Стела была установлена в поселке Дипкун около 20 лет назад, а в нынешнем году провели косметический ремонт памятника. После обновления местные жители обнаружили, что на одной из плит появилось изображение с силуэтами солдат, которые не имеют ничего общего с теми, кто воевал с фашистскими захватчиками. По словам Валерия Ветелкина, речь идет о солдатах НАТО, которые держат в руках американские автоматические винтовки M16.

Депутат отметил, что районная администрация не имеет к этому никакого отношения, а народ, проживающий в поселке, выражает по данному поводу недовольство.

"Такое оформление недопустимо, потому что оно искажает историю",- сказал Ветелкин и добавил, что направил запрос в государственную инспекцию по охране объектов культурного наследия региона и получил ответ, согласно которому памятник не значится в реестре культурного наследия. Он подчеркнул, что хочет узнать, кто производил работы на памятнике, и добиться возвращения ему первоначального вида.

Фото: topwar.ru

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