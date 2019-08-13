Угрозу здоровью составляют не ранние арбузы, а грязные, ведь на их поверхности могут быть бактерии, которые провоцируют проблемы с кишечником. При этом арбуз содержит большое количество полезных веществ и прямо рекомендуется для употребления некоторым людям.

Об этом говорится на fb-странице главы Минздрава Украины Ульяны Супрун.

Арбузы полезны людям, которые активно занимаются спортом и много тренируются. Ведь это - и быстрые углеводы, и антиоксиданты, и аминокислоты - источники азота, необходимого для расширения сосудов. Исследования показывают, что арбузный сок / пюре имеют такое же действие, как спортивные напитки. Арбузный сок уменьшает крепатуру в мышцах и помогает восстановлению после длительных забегов. В опытах его употребляли по 500 мл за раз после тренировки.

Также содержащийся в арбузе цитруллин способствует набору и поддержке мышечной массы у спортсменов, так как активирует тот же сигнальный каскад, что и любимая многими добавка ВСАА.

"Тошнота, диарея, боль в животе сопровождают кишечные инфекции, в частности, сальмонеллез и листериоз. Salmonella и Listeria живут на поверхности немытых овощей, особенно тех, что продают на земле, трассе или на рынке у мяса. Если их резать и пробовать перед покупкой, или есть дома немытыми, то бактерии с поверхности попадут в мякоть и впоследствии в кишечник. Достаточно даже купить пол арбуза в супермаркете, чтобы в разрез попали бактерии. Поэтому угрозу здоровью составляют не ранние арбузы, а грязные", - уверяет Супрун.

При этом 30 мг ликопена (полезного антиоксиданта), содержащегося в арбузах, у некоторых людей могут вызвать диарею и тошноту, добавила она.

"Люди с гиперкалиемией, избытком калия в крови, должны не переедать арбузов. В арбузе содержится калий, который здоровому человеку будет на пользу, а тем, кто не может регулировать уровень калия в крови, повредит и вызовет аритмию или спазмы мышц", - рассказала Супрун.

Также она сообщила, что сахаров в арбузе сравнительно мало, но литр арбузной мякоти - это уже 60 граммов сахара. Поэтому привычная щедрая порция арбуза имеет значительную гликемическую нагрузку.

"Самое лучшее - это знать меру и совмещать арбузы с другой растительной пищей, богатой клетчаткой. Это сделает подъем глюкозы в крови не таким резким", - посоветовала Супрун.

Фото: facebook.com/ulanasuprun

Как сообщала "Страна", в Запорожье с рынков изъяли тонну арбузов, в которых зашкаливали нитраты. По результатам исследований выявлено 20 случаев превышения допустимого уровня содержания нитратов. Опасная продукция в количестве более 1 тонны денатурирована и не допущена к реализации.

Отметим, что на Херсонщине вырастили арбуз-гигант на 32 кило.