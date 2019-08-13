Соломенский райсуд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) открыть уголовное производство против директора Государственного бюро расследований Романа Трубы

Об этом говорится в материалах суда, передают "Украинские новости".

Уточняется, что заявитель указал, что 23 июля через канцелярию НАБУ подал заявление о совершении Трубой уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.382 Уголовного кодекса (невыполнение судебного решения должностным лицом).

Обвинения касаются того, что директор ГБР вопреки вынесенному ранее решению суда не открыл уголовное производство по требованию заявителя. Директор НАБУ Артем Сытник также отказался внести указанные сведения в Единый реестр судебных расследований.

Истец попросил суд признать факт его бездеятельности и обязать Сытника начать расследование против Трубы. Суд согласился с позицией истца и указал, что в его заявлении содержатся признаки совершения директором ГБР уголовного преступления.

Суд в начале августа обязал НАБУ начать расследование данного преступления.

Напомним, в июне Генпрокуратура открыла уголовное дело против главы Госбюро расследований Романа Трубы по факту возможных нарушений при увольнении четверых руководителей подразделений ГБР.

Также мы сообщали, что суд решил, что глава ГБР Труба не попадает под закон о люстрации.