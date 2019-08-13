США готовы поддержать решение Великобритании выйти из Евросоюза без сделки с властями ЕС, так называемый "жесткий Brexit". Об этом в понедельник, 12 августа, заявил советник президента США по безопасности Джон Болтон, прибывший в Лондон для переговоров по Ирану и Китаю.

"Если таким будет решение британского правительства, то мы с воодушевлением поддержали бы его. Мы хотим быть полезными в вопросе Brexit", - заявил Болтон, передает Reuters.

В ходе встречи с премьер-министром Великобритании Джон Болтон и Борис Джонсон обсудили на встрече возможность заключения торговой сделки между двумя странами после "Brexit". "Я думаю, здесь мы видим, насколько важно и срочно сделать так много, как мы можем, чтобы договориться как можно быстрее", - сказал представитель Вашингтона. По его словам, Великобритания и США могут договориться о торговой сделке в отдельных секторах экономики, а более сложные вопросы решить позднее.

Болтон стал первым высокопоставленным американским чиновником, посетившим Великобританию после назначения премьером страны Бориса Джонсона.

Болтон и Джонсон, в частности, обсудили торговые отношения между странами, вопросы по Ирану, протесты в Гонконге и перспективы развития сетей 5G.

Первоначально Великобритания планировала выйти из состава Евросоюза 29 марта, но к этому сроку так и не определилась с условиями "Brexit". В апреле 27 стран-членов ЕС на внеочередном саммите в Брюсселе договорились предоставить Лондону отсрочку до 31 октября. Джонсон намерен прекратить членство Великобритании в ЕС к установленному сроку.

Президент США Дональд Трамп пообещал Лондону обширное торговое соглашение после "Брекзита" и призвал Великобританию покинуть ЕС "без сделки".

Как сообщала "Страна", Британия захватила иранский танкер в Гибралтаре, Тегеран потребовал отпустить судно.

Отметим, что США могут не открыть свой рынок Британии после Brexit.