Вчера Петр Порошенко ходил на допрос в ГБР - по делу о незаконной покупке канала "Прямой".

Экс-президент проходит по нему как свидетель. Однако этот статус может измениться – заявитель, юрист Андрей Портнов утверждает, что Порошенко купил акции телеканала на подставное лицо.

"Прямым" официально владеет экс-регионал Владимир Макеенко.

Допрос длился более двух часов. Все это время под стенами Госбюро расследований стояли две массовки – одна за Порошенко, другая против.

В первой отметились дети бывшего президента – сын Миша и дочери-двойняшки Саша и Женя. Они стояли с плакатами – правда, не напрямую в защиту своего папы, а в поддержку телеканала "Прямой".

Чада Порошенко были одеты нарочито просто. Они два часа подряд кричали речевки о защите свободы слова и стояли в окружении других молодых людей их возраста. А после допроса уехали на машине своего дедушки по линии Марины Порошенко.

После допроса бывший президент сказал, что не видел сына и дочерей на акции под стенами Госбюро.

Появление детей экс-гаранта вызвало неоднозначную реакцию в Сети.

"Специально одел детей в лохмотья"

Блогер и нардеп Макс Бужанский пишет, что приход детей означает, что с другими аргументами у Порошенко проблемы:

"Когда человек знает, что он прав, он просто идет на допрос и дает показания. Считаете, что нужно передавать дело в суд?- окей, передавайте, буду защищаться там.

Когда речь идет о Порошенко, он гонит перед собой детей. Собственных, до чужих ему уже не дотянуться. Естественно, это очевиднейший признак отсутствия любых других аргументов.

Но, вместе с тем, и абсолютнейшее дно, до которого еще никто в нашей стране не опускался. Впрочем, у Петра Алексеевича на каждом шагу дно, до которого никто не опускался".

Юрист Андрей Портнов в своем Телеграм-канале говорит о том, что Порошенко подставил собственных детей под возможную опасность:

"Друзья, вот какие взгляды, принципы и качества нужно иметь, чтобы точно зная по примеру первого допроса, что возле входа в ГБР могут быть стычки и столкновения, привести туда собственных детей и рисковать ими?

Именно так легкомысленно он вел себя всю свою каденцию, жертвуя людьми, жизнями, их здоровьем и судьбами.

Но он может себе это позволить, у него все хорошо - он с охраной и в бронированном кортеже, не чувствует рисков и не ощущает проблем.

Дети - в самую гущу конфликта и провокаций. Но ничего страшного, раз тебе это выгодно и ты как-то себе это объяснил".

Блогер Михаил Шнайдер саркастично пишет о том, зачем дети Порошенко пришли на допрос:

"Какая трогательная История. Петр Алексеевич пришел на допрос в ГБР. Но не сам, а... с троими Детьми. Александрой, Михаилом и Евгенией. Просто Фантастика. Мне даже страшно представить, насколько эти ребята боятся потерять папины миллиарды..."

Журналист Олеся Медведева пишет о том, что из митинга детей Порошенко устроили целое представление.

"Порошенко, использующий своих собственных детей для прикрытия - это мерзко, как и все, что делает Петр Алексеевич. Причем одели детей специально в лохмотья, чтобы больше жалости вызвать. Ни грамма косметики на барышнях, опухшие лица, мешки под глазами, спутавшиеся волосы, коряво нарисованные плакаты... Друзья, вам жалко?", - говорится в посте.

Юрист Елена Лукаш опубликовала видео происходящего под ГБР и тоже написала осуждающий комментарий.

"Порошенко выставил своего младшего сына Михаила и двух дочек под ГБР кричать кричалки в свою поддержку. Это, конечно, просто ад какой-то.

Лучший комментарий по теме от Ольги Онищенко: "Папа экономит на подставках для плакатов".

Журналист Дмитрий Василец: "Сынуля миллиардера учится зарабатывать деньги на политике в Украине. Чувствую щас начнут скакать".

Также широко разошлось видео с цитатой Миши Порошенко на митинге под ГБР о русском языке.

"Конечно, в идеале было бы лучше разговаривать по-украински, но я говорю по-русски", - сказал Михаил. При этом, по его словам, его отец и мать дома говорят по-украински.

"Говорить о притеснениях должны журналисты, а не дети политиков"

Глава Национального союза журналистов Сергей Томиленко удивляется, что за свободу слова вышли дети экс-президента, а не работники "Прямого", которых, по словам Порошенко, ущемляют.

Также лидер НСЖУ вспомнил, как травили неугодных властям журналистов при Порошенко и с его благословения.

"Сегодня дети Петра Порошенко пришли под ГБР с плакатами в защиту свободы слова. Они могли выйти из честными и понятными призывами - "Не трогайте нашего отца!" Но ... Кто-то решил, что дети могут показать яркое политическое представление о "притеснениях свободы слова".

Да, в Украине очень много угроз свободе слова и правам журналистов. Это и постоянные физические атаки, и системная безнаказанность за нападения на журналистов, и травля "не таких" журналистов политиками и чиновниками, масштабный онлайн-буллинг. Контроль большинства медиа владельцами, которые рассматривают СМИ прежде всего как средства политического влияния.

Но до недавнего времени в авангарде тех, кто создавал проблемы для журналистов и для свободы слова был именно Петр Алексеевич Порошенко и его команда. И никаких "детских" протестов это не вызвало.

Телеканал "Прямой" имеет право на защиту. Но говорить о притеснениях и препятствовании деятельности должны прежде всего говорить менеджмент и сотрудники телеканала. Не дети политиков или владельцев. А журналисты!

Национальный союз журналистов Украины готова оказывать поддержку коллегам из "Прямого". Но сложно помогать в ситуации, когда работники телеканала к нам не обращаются, а на передовой "защиты" свободы слова играются дети политиков".