Украинский оскаровский комитет завершил прием заявок для участия национальных фильмов в отборе на выдвижение фильма на премию "Оскар" Американской академии кинематографических искусств и наук в категории "Международный полнометражный фильм" от Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Украинского оскаровского комитета на своей странице в Facebook. В этом году в национальном отборе на участие в кинопремии "Оскар" представлен один фильм - картина "Домой", режиссером которой стал Нариман Алиев.

Фильм рассказывает о военных действиях на востоке Украины. Потеряв старшего сына на войне, Мустафа решает похоронить его на родине в Крыму. Вместе с младшим сыном они отправляются в путешествие, которое оставит глубокий след в их отношениях.

Фото: facebook.com

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