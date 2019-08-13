Экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева обвинили в подготовке госпереворота. Об этом заявил глава Госкомитета нацбезопасности страны (ГКНБ) Орозбек Опумбаев на пресс-конференции, передает РИА "Новости".

"Атамбаеву нужна была кровь, я это открыто заявляю! Ему нужна была кровь для проведения госпереворота", - заявил Опумбаев.

По словам главы Госкомитета нацбезопасности Кыргызстана, бывший глава государства готовился к столкновениям в резиденции: у него в доме нашли целый склад оружия, в том числе снайперские винтовки, пистолеты, ружья, а третий этаж его дома был укреплен как военный бункер - с дзотами и боевыми точками для обороны. Кроме того, Опумбаев уверяет, что Атамбаев стрелял в бойцов спецназа на поражение.

"Это было цинично, это было просто убийство! Я уверен, следствие разберется в этом", - заключил глава ГКНБ.

Напомним, экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева задержали 8 августа после нескольких попыток вооруженного штурма его резиденции под Бишкеком в поселке Кой-Таш. Сторонники бывшего главы государства оказывали сопротивление и даже захватили в плен нескольких спецназовцев. В результате столкновений пострадали обе стороны конфликта. На следующий день экс-президент после долгих переговоров принял решение сдаться властям.

Ранее "Страна" писала о том, что экс-главу администрации Атамбаева арестовали по обвинению в захвате заложников.

Также мы сообщали, что появилось видео переговоров о сдаче экс-президента Киргизии Атамбаева.