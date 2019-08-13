Сегодня, 13 августа, киевское Динамо проведет ответный матч третьего квалифай-раунда Лиги чемпионов против бельгийского Брюгге.

Где смотреть трансляцию матча? Игра пройдет на НСК "Олимпийский" и начнется в 20.30. В прямом эфире матч покажет канал 2+2.

Киевлянам придется сегодня решать архисложную задачу. Им нужно выигрывать у Брюгге с разницей в два мяча (первый матч Динамо проиграло 0:1 - Ред.). Если же основное время закончится победой Динамо со счетом 1:0, то нас ждет овертайм и, возможно, футбольная лотерея.

Динамо подходит к матчу не в самом лучшем настроении после проигрыша донецкому Шахтеру в 3 туре Премьер-лиги, но отступать команде некуда и это прекрасно понимают в тренерском штабе.

"Психологически мы готовы, футболистам необходимо выкинуть все из головы и сосредоточиться на Брюгге. Это уже шестой матч за короткий промежуток времени. Мы должны проявить характер и силу воли, иначе победить будет сложно", - заявил на предматчевой пресс-конференции Александр Хацкевич.

Напомним, что "Страна" проведет текстовый онлайн-репортаж на нашем сайте о матче Динамо - Брюгге. Не пропустите, начало в 19.30.

Ранее "Страна" сообщала, что на матче Динамо - Брюгге в Киеве закроют для болельщиков сектора за Бессарабскими воротами.