Дети Петра Порошенко - сын Михаил и дочки Александра и Евгения - вчера пришли поддержать экс-президента на допрос в Госбюро расследований. Там они приняли участие в акции протеста.

Уехали они оттуда на автомобиле Skoda Octavia с госномером АА8004МО.

Как выяснила "Страна" у своих источников в полиции, этот автомобиль зарегистрирован на отца Марины Порошенко - 86-летнего Анатолия Переведенцева, который был замминистра здравоохранения УССР.

Машина куплена на его имя в 2013 году.

Эту машину также по доверенности водит дочка Петра Порошенко Александра. Как стало известно "Стране", в мае на нее составили протокол за езду без полиса ОСАГО.

Напомним, вчера Петра Порошенко два часа допрашивали по делу Прямого канала в ГБР.

Дети экс-президента пришли на акцию под стенами Госбюро в нарочито простой и заношенной одежде, хотя и учатся в престижных лондонских вузах.