Власти аннексированного Крыма собираются просить президента Путина начать переговоры с Украиной по поводу запуска на полуостров воды из реки Днепр, которая берет свой исток в России. Такую идею озвучил "заместитель председателя Совета министров - постпред Крыма при президенте РФ" Георгий Мурадов на заседании "совета по улучшению инвестиционного климата в республике", собщает ТАСС.

"Мы хотели бы просить помочь начать зондаж, может быть, переговорный процесс с украинской стороной о том, чтобы они нашу воду пропускали в Крым. Это не вода реки Днепр, которая принадлежит Украине, это наша вода идет с территории РФ", - завил Мурадов и добавил, что вода из Днепра позволит решить многие вопросы в северной части аннексированного Россией полуострова.

Известно, что Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. После аннексии Крыма Россией в 2014 году, поставки воды в АРК прекратили.

Ранее "Страна" писала о том, что власти аннексированного Крыма заявили о сумме в 2,5 триллиона рублей "упущенной выгоды" от действий Украины до "воссоединения с Россией".

Также мы сообщали, что экс-представитель Порошенко в Крыму заявил, что Украина может предложить России восстановить водоснабжение через Северо-Крымский канал в обмен на деоккупацию Северной части аннексированного Крыма.