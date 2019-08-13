На сайте президента Украины появилась электронная петиция об отмене решения о передаче Андреевской церкви Константинопольскому Патриархату, которая была осуществлена в 2018 году с подачи бывшего в то время президентом Украины Петра Порошенко.

"Отменить передачу Андреевской церкви в 2018 году в безвозмездное постоянное пользование Константинопольского Патриархата, как объект культурного наследия и памятник архитектуры народа Украины, которая находится в государственной собственности", - говорится в тексте петиции, опубликованной 10 августа Александром Логвиненко.

За время с момента опубликования и по состоянию на 9:00 13 августа это обращение к президенту собрало 198 подписей. Отметим, что для рассмотрения петиции президентом необходимо 25 тысяч голосов. На сбор недостающих подписей остается 90 дней.

Фото: petition.president.gov.ua

Напомним, что по итогам встречи президента Украины Владимира Зеленского с Вселенским патриархом Варфоломеем не было подписано никаких документов.

Ранее "Страна" писала о том, что у Филарета решили, что Андреевская церковь станет "посольством" Варфоломея в Киеве.

Также мы сообщали, что Андреевскую церковь ускоренно реставрируют перед передачей Константинополю.