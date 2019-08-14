В августе православных украинцев ждет три Спаса, первый из которых выпадает на 14 августа. Это так называемый Медовый спас или Маковей. Традиции и приметы праздников в чем-то схожи, но есть и явные отличия. "Страна" собрала информацию о том, чем отличаются между собой Спасы, что святят в церквях и готовят на стол, а также, когда в этом году Маковей, второй и третий Спас.

Медовый Спас 14 августа

Открывает череду религиозных праздников последнего летнего месяца - Медовый Спас или Маковей. Его еще называют Мокрый Спас из-за особенностей празднования, связанных с водными забавами и приметами в этот день. К 14 августа наступает сезон сбора меда, в полях поспевает мак, а церковь чтит память семи мучеников Маккавеев, казненных за свою непоколебимую веру в Бога во II веке до н.э. Из-за этого Спас назван Медовый или Маковей. Символы и традиции праздника связаны с верой человека во спасение и самоисцеление.

В церковь приносят корзинку с медом, травы, мак с водой. В старину считали, что князь Владимир Русь крестил именно на Спас, поэтому воде придавали сакральный смысл и считали ее лечебной, способной смыть все грехи. Символом праздника становится "маковейчик" - букет из сезонных трав и полевых цветов, как то мята, чабрец, базилик, любисток и головки мака. После чего каждый из освященных даров природы наделялся целебными свойствами и считалось, что может уберечь хранителя от невзгод и напастей. Во всяком случае, так продолжают считать и по сей день. Родные и близкие собирались за столом, угощались блинами или пирогом с медово-маковой начинкой. Праздник проводили спокойно и дружно.

Засушенный и освященный в церкви букетик с маком в качестве оберега хранили дома у икон до Благовещения (7 апреля). Когда в полях засевали мак, прошлогодний букетик девушки вплетали в волосы для красоты и силы.

Успенский пост, который считается вторым по строгости после предпасхального, начинается 14 августа. И продолжается до 28 августа. Пост не означает голодание или полный отказ от пищи. Ограничивают мясо-молочные продукты, не употребляют яйца, алкоголь. Дни проводят с благими мыслями и по возможности - с молитвой, не сквернословят.

Приметы на Маковея. Погода 14 августа редко бывает приятной. Обычно резко ощущается дуновение осени и холодный ветер. День бывает дождливым. Говорят, мол "На Медовый Спас лето ушло от нас" или "Пришел Спас - готовь рукавички при запас". По погоде угадывают, какой будет погода на следующий год и в частности 28 августа (на Успение).

Яблочный Спас 19 августа

Этот Спас еще называют Великим, потому что в этот день отмечают Преображение Господне. Как сказано в Евангелии, Иисус явил свою божественную силу на горе Фаворе во время совместной молитвы с тремя своими учениками - Иоанном, Петром и Иаковом. При этом его образ засиял, а одежда стала белоснежной.

В церквях освящают плоды нового урожая, символом которого стали яблоки. В храмы приносят корзинку с яблоками или грушами, сливы, мед, иногда овощи. Возвращаясь домой, разговляются яблоками с медом, можно выпить немного вина. Церковь разрешает употреблять в еду также рыбу и морепродукты. В этот день поминают усопших родственников.

Приметы дня. Похолодание еще ощутимее, чем на предыдущий Спас. В некоторых областях Украины нередко случаются заморозки. По погоде угадывали настроение осени: день без осадков предсказывал засушливую осень, дождь сулил дождливый сезон и урожай грибов. Яркое солнце 19 августа предсказывало холодную зиму. Считалось, если прогнать или убить насекомое 19 августа, это принесет несчастье. А если съесть яблоко, обмакнуть его в мед, загадав желание, то оно сбудется.

Ореховый Спас 29 августа

Третий Спас получил также названия Хлебный, Полотняный или Спас Нерукотворный. Жатва заканчивалась, поля засевали озимыми культурами, выпекали хлеб и приговаривали, мол "Пришел Спас, хлеба припас". Накануне последнего Спаса православные отмечают Успение Пресвятой Богородицы (28 августа).

Помимо хлеба поспевали орехи. Их наделяли целебными свойствами. Из плодов изготавливали настойки, а ветки использовали для банных веников.

Спас Нерукотворный связан с давними событиями. По преданию, лик Иисуса Христа остался на полотенце, которым он вытерся, умыв лицо в городе Эдесса. После этого полотно помогло исцелится правителю Эдессы от смертельной хвори, а отпечаток на полотне послужил созданию первых икон с изображением Иисуса Христа. В народе верили, что в этот день хорошо купить постельное белье из натуральных тканей или льняные рубашки.

Приметы дня. Лето окончилось, на пороге - осень. Если день будет дождливым - ожидается теплая осень. Богатый урожай орехов предвещает хороший урожай хлеба на следующий год. А если в этот день улетают журавли - на Покров (14 октября) придут заморозки.