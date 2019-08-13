Сотрудник отделения полиции Днепровского аэропорта покончил с собой на рабочем месте. Об этом сообщает УНН, ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах.

Уточняется, что ЧП произошло во время несения службы. Сотрудник полиции, 1978 года рождения, закрылся в комнате отдыха и выстрелил себе в голову из табельного пистолета.

По данным источника, полицейский отправил прощальную sms-ку своей знакомой, а также написал записку в которой попросил прощения. По факту случившегося начато досудебное расследование. Устанавливаются мотивы такого поступка.

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