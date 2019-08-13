Никита Потураев, советник президента Украины Владимира Зеленского и новоизбранный нардеп Рады, озвучил позицию партии "Слуга народа" по отношению к языковому закону, который в СМИ называли законом о тотальной украинизации.

По мнению Никиты Потураева, фундаментальные положения этого закона не нуждаются в корректировке, речь может идти о точечных правках, сообщил он в интервью Детектору.

"Мы не видим оснований для пересмотра квот на общенациональных, развлекательных каналах. Мы не видим оснований для пересмотра квот на радио. Я вообще не вижу оснований для пересмотра фундаментальных положений закона о функционировании государственного языка. Но вот некоторые баги надо исправить. Потому что, вообще ни один закон не является священной коровой. Закон должен соответствовать жизни, а не жизнь соответствовать закону. Потому что люди приходят в Раду и начинают думать, что они типа конструируют жизнь. А это не так", - сказал Никита Потураев.

Ранее "Страна" сообщала, что партия "Слуга народа" готова отдать должность вице-спикера кандидату от оппозиции.