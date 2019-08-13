13 августа НБУ поднял курс доллара на 6 копеек - до 25,15 грн. В обменках доллар утром покупают за 25,26 грн, продают за 25,33 грн. Межбанк откроется с 10:00. В банках с утра доллар покупают от 25 грн. до 25,3 грн., продажа от 25,3 до 25,6 грн.

"Страна" следит за тем, что сегодня происходит с курсом доллара на межбанке, в банках и обменках. Материал обновляется.

Курс доллара 13 августа

Курс НБУ сегодня - 25,15 грн, то есть доллар подорожал на 6 копеек по сравнению со вчерашним днем.

Торги на межбанке, которые влияют на курсы в банках и обменках, откроются в 10:00. Вчера межбанк закрылся с котировками 25,19 грн - покупка и 25,22 грн - продажа.

В обменках по состоянию на 09:00 средняя покупка - 25,26 грн, средняя продажа - 25,33 грн.

Фото: minfin.com.ua

В банках курс доллара с утра был такой: покупка - от 24,8 до 25,3 грн, продажа от 25,29 до 25,8 грн.

Прогнозы

Сегодня Минфин Украины проведет новый аукцион по продаже гривневых ОВГЗВ, что будет одним из факторов снижения количества свободной гривны на рынке. В целом на этой неделе эксперты прогнозируют дальнейшее укрепление гривны и курс в коридоре 24,8/25,70 грн.

При этом звучат прогнозы, что такая ситуация продлится, максимум, до сентября. Минэкономразвития и торговли Украины считает, что средний курс доллара в этом году достигнет 27,4 грн. Прогноз МВФ на курс доллара в Украине в 2019 году - 28,68 грн.