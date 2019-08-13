В генеральной прокуратуре Украины очередной виток скандала с расследованием дела о расстрелах на Майдане Независимости в 2014 году. Начальник управления спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк прямым текстом обвинил генпрокурора Юрия Луценко в разрушении механизма расследования.

Об этом передает "Громадське".

Поводом для таких обвинений стал приказ Юрия Луценко о ликвидации в ГПУ отдела криминалистического сопровождения предварительного расследования и информационно-аналитической работы.

Как рассказал Сергей Горбатюк, в новом управлении организации и процессуального руководства по уголовным производствах о преступлениях специальной категории не будет нынешнего руководителя группы прокуроров управления спецрасследований ГПУ Алексея Донского. Вместе с тем заместитель генпрокурора Сергей Кизь планирует назначить на руководящие должности в управление подконтрольных ему людей, которые не занимались делами Майдана.

"Это разрушает существующий отлаженный механизм расследования и приведет не только к затягиванию, а и к уничтожению расследований. Это все постепенные шаги для этого. Сначала Луценко ликвидировал департамент, разделив следователей и прокуроров. Теперь выведет из руководства Алексея Донского, а меня или кого-то из наших прокуроров и следователей не назначит. А потом можно влиять на эти расследования как угодно. Кроме того, двигаться те производства не будут", - отметил Горбатюк.

Однако пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган опровергает все обвинения со стороны Сергея Горбатюка.

"Сергей Горбатюк сливает документы. Где результаты работы? Для Генерального прокурора Украины Юрия Луценко завершение расследования по делам Майдана является срочным. Луценко добился приговора Януковичу. Почему Горбатюк не начал процедуру заочного осуждения Кусюка? (Сергей Кусюк - экс-беркутовец, который руководил штурмом Майдана в декабре 2013 года и бежал в Россию, - Ред.)", - заявила Лариса Сарган.