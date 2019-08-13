Вчера, 12 августа, детективы ФБР прибыли на остров, принадлежащий американскому миллиардеру Джеффри Эпштейну, который обвинялся в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних и покончил с собой в тюрьме 3 августа. Цель визита следователей - проведение обысков. Об этом сообщает телеканал NBC.

ФБР не прекратило следствие, несмотря на смерть финансиста. Следователи провели обыск в принадлежавшем Эпштейну доме на одном из Американских Виргинских островов в Карибском море. По данным источников, несколько свидетелей ранее сообщили, что на остров регулярно привозили несовершеннолетних девушек.

Остров был куплен финансистом в 1998 году за $7,95 млн. На нем находятся особняк, два бассейна, а также несколько хозяйственных построек. По данным агентства Associated Press, люди, работавшие на Эпштейна на острове, подписывали соглашение о неразглашении информации.

Напомним, что пока, по официальной версии, Эпштейн совершил самоубийство 3 августа в тюремной камере. По данным газеты The New York Times, начальство тюрьмы в нью-йоркском районе Манхэттен установило на шесть дней особое наблюдение за этим заключенным после его попытки самоубийства 23 июля. С финансистом ежедневно встречался психиатр. Однако 29 июля режим надзора за Эпштейном был отменен.

Министр юстиции и генеральный прокурор США Уильям Барр заявил, что власти продолжат расследование по делу Эпштейна. Он также подчеркнул, что будет проведено разбирательство для выяснения обстоятельств смерти финансиста.

Ранее "Страна" сообщала, что у Трампа надеются посмертно засудить миллиардера Эпштейна, замешанного в секс-преступлениях.