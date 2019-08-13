Сегодня, 13 августа, для киевского Динамо день "Х". Чтобы выйти в плей-офф Лиги чемпионов им нужно побеждать бельгийский Брюгге, причем с разницей в два мяча.

Главный тренер "бело-синих" Александр Хацкевич на предматчевой пресс-конференции рассказал о настрое команды на решающий матч с бельгийцами, как передает пресс-служба клуба.

- Жерсон Родригеш забил Шахтеру. Он сыграет с Бюгге с первых минут?

- У нас большая конкуренция. Как сыграем, в два форварда или нет - увидите. Да, нам нужно забивать, но нельзя забывать и про оборону. Есть варианты и выбор. Тот же Жерсон может сыграть как на острие, так и на фланге.

- Насколько команда психологически восстановилась после поражения от Шахтера? И сложно ли играть в таком графике?

- Мы уже переключились на Брюгге. Это разные турниры и совершенно разные стратегии. С бельгийцами - кубковый поединок. Психологически мы готовы, футболистам необходимо выкинуть все из головы и сосредоточиться на Брюгге. Это уже шестой матч за короткий промежуток времени. Мы должны проявить характер и силу воли, иначе победить будет сложно.

- Прокомментируйте ситуацию вокруг Шапаренко?

- Он - футболист первой команды. Никаких переговоров ни с кем мы не ведем. Он готовится, а мы определим, кто завтра сыграет.

- Нет ли в команде травмированных?

- Попов получил микротравму в матче за "дубль". Также в лазарете Дуэлунд. Остальные готовятся к игре. Физически мы готовы, а игра с Шахтером показала, что во втором тайме мы добавили и в движении, и в качестве.

- Караваев не играл с Шахтером из-за того, что его ошибка привела к пенальти в матче с Брюгге?

- Это игра, все могут допустить ошибку. Кроме того, есть стратегия на каждый матч. Саша готовится к матчу с Брюгге.



Ранее "Страна" сообщала, что Нсегодн на матче Динамо - Брюгге на стадионе закроют для болельщиков сектора за Бессарабскими воротами.