Соломенский районный суд Киева принял решение об освобождении из-под стражи под залог в 1,9 миллиона гривен бывшего начальника отдела энергорынка НКРЭКУ Тараса Ревенко, который проходит по делу Роттердам+. Он должен собрать и внести необходимую сумму в течение 5 дней. Об этом сообщает "5 канал".

Тараса Ревенко обязали не покидать Киев до 10 октября без разрешения следствия, прибывать к правоохранителям на допросы по первому требованию и воздерживаться от общения с сотрудниками НКРЭКУ относительно обстоятельств своего уголовного производства.

Добавим, что экс-начальнику отдела НКРЭКУ Тарасу Ревенко прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) инкриминируют причастность к разработке самой формулы Роттердам + в 2016 году.

Ранее "Страна" сообщала, что суд арестовал фигуранта дела Роттердам+ Евдокимова. Залог назначили в 25 раз меньше, чем просила САП.