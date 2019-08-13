Президент США Дональд Трамп не оставил без внимания взрыв в российском Северодвинске ракеты с ядерной силовой установкой, во время которого погибли пятеро сотрудников "Росатома".

По словам хозяина Белого дома это ЧП на многое открыло глаза американцам. Об этом Дональд Трамп написал на своей официальной странице в Twitter.



"США многое поняли после взрыва ракеты в России. У нас есть похожие, хотя и более продвинутые технологии", - заявил президент США.

"Взрыв российской Skyfall (название крылатой ракеты неограниченной дальности с малогабаритной сверхмощной ядерной энергоустановкой "Буревестник" по классификации НАТО - Ред.) заставил людей беспокоиться о качестве воздуха в районе объекта и далеко за его пределами. Нехорошо!" - добавил Дональд Трамп.

Фото: twitter.com/realDonaldTrump

Напомним, ранее "Страна" в материале "Призрак "Буревестника" выяснила, как связаны чудо-ракета Путина и ядерная авария в Северодвинске.



