Во вторник, 13 августа, киевские динамовцы проведут ответную встречу в Лиге Чемпионов. Подопечные Александра Хацкевича примут гостей из Брюгге, которым уступили на выезде неделю назад 0:1. Начало встречи на "Олимпийском" в 20:30. Прямая онлайн-трансляция на "2+2" и российском "Матч! Футбол 2".

"Страна" ведет текстовый онлайн-репортаж игры.

20:12 В Киеве в ближайший час и до конца суток ожидается гроза и порывы ветра 15-20 м/с.

20:08 Игроки Динамо выйдут на поле НСК Олимпийский в белой форме (Денис Бойко - в форме салатового цвета), гости из Брюгге - в своей традиционной черно-синей форме (вратарь "Брюгге" Симон Миньоле - в красной).

19:59 До стартового свистка - примерно полчаса.

Фото: twitter.com/MPushnuk

19:53 Где-то у НСК Олимпийский

Фото: instagram.com/ezhe_vika_o_0__7

19:45 В игре чемпионата Бельгии, предшествовавшей поездке в Киев, футболисты Брюгге не забивали, но и не пропускали. Встреча с ФК "Остенде" завершилась 0:0.

19:42 У Александра Хацкевича на острие будет действовать отлично проявивший себя в предыдущих встречах Жерсон Родригес

19:39 Появились стартовые составы команд:

Динамо (4-2-3-1): Бойко – защитники - Кендзера, Бурда, Кадар, Миколенко – полузащитники - Буяльский, Шепелев, Андриевский – Цыганков - Вербич- нападающий - Родригес

В резерве Александра Хацкевича: Бущан, Шабанов, Сидорчук, Де Пена, Караваев, Беседин, Соль

Фото: twitter.com/DynamoKyiv

Брюгге (4-3-3): Миньоле - защитники Мата, Мехеле, Дели, Соболь - полузащитники - Вормер, Ритс, Ванакен - нападающие Тау, Окереке, Бонавентуре.

На замене у Филиппа Клемана: Хорват, Диатта, Митрович, Схрейверс, Влитинк, Коолс, Опенда

Фото: uefa.com

19:30 Бельгийская команда активно делится фото и видео в своем Twitter. Так игроки "Брюгге" добирались в Киев.

А так их встречали в аэропорту "Борисполь" по прибытию.

Перед игрой Динамо - Брюгге



Полузащитник украинской команды Виталий Буяльский призвал поддержать команду после минимального поражения в гостях "во втором тайме" противостояния: "Это был только первый тайм противостояния. Пока счет 1:0 не в нашу пользу. Но я уверен, что в Киеве все будет совсем по-другому", - заявил он.

Наставник динамовцев Александр Хацкевич отметил, что его футболисты перед игрой с "Брюгге" выбросили из головы предыдущие игры: "Мы выбросили все из головы... Только сконцентрироваться на завтрашнем матче".

Встречу его команда может начать как с двумя нападающими в старте, так и с оттянутым забивалой. Все ключевые игроки уже восстановились. Виктора Цыганкова и Александра Караваева специально поберегли в предыдущей встрече с "Шахтером". Из строя выбыли только Денис Попов и Миккель Дуэлунда.

Отлично в игре против "горняков" на "Олимпийском" смотрелся новый забивала команды Жерсон Родригес: "Мы должны быть сконцентрированы с первой минуты и до последней. Будет тяжелая игра. Думаю, судьба матча будет решаться на последних минутах. Мы должны идти вперед и максимально атаковать. Мы должны забить первыми, а потом еще один гол и не пропустить", - сказал он перед игрой.

Также готовится к Лиге Чемпионов временно выпадавший из первой команды полузащитник Николай Шапаренко, которого отказались продавать. Главный тренер динамовцев не исключил, что он тоже может выйти в стартовом составе. До последнего момента 11-ка динамовцев остается неизвестной.

"На поле вы увидите совсем другой, сплоченный коллектив", - сказал Виктор Цыганков. Он добавил, что все понимают, что если сыграешь плохо - отправишься на скамейку запасных, поскольку конкуренция в команде сумасшедшая. Так что динамовцы сегодня намерены показать свой лучший футбол.

Гости также подходят ко встрече в оптимальных кондициях. Наставник "Брюгге" Филипп Клемент сообщил на пресс-конференции перед игрой, что его команда будет играть на контратаках, но не на отбой, и что цель футболистов - пробиться в следующий раунд.

Вратарь бельгийской команды Симон Миньоле отметил, что ждет "относительно тяжёлой игры". Он добавил, что в плане физической формы "чувствует себя не идеально" и отметил важность "быть готовым с ментальной точки зрения".

Обе команды, традиционно для начала футбольного сезона, только набирают форму. В "Брюгге" лучше подготовится ко встрече удалось хозяевам. С другой стороны, в Киеве им будет уже нечем удивить подопечных Александра Хацкевича.

Динамовцы сыграют на родном стадионе, где их предшественники обыгрывали "Барселону", "Баварию", "Манчестер Сити".

Санкции Динамо

Согласно решению Дисциплинарного комитета УЕФА сектора 41-62 НСК "Олимпийский" недоступны на игре с "Брюгге". Данное наказание наложено за неподобающее поведение некоторых фанов в матче 1/16 финала Лиги Европы УЕФА сезона 2018/2019 с греческим "Олимпиакосом" (тогда использовалась пиротехника, на поле швыряли посторонние предметы, также туда пытались прорваться некоторые зрители).

Но весь остальной стадион готов принять любителей футбола. Вести себя стоит прилично. Всех болельщиков "Динамо" сегодня ждут на "Олимпийском", чтобы поддержать команду в Лиге Чемпионов.

Подготовка к встрече

Так команды готовятся к сегодняшней встрече. Динамо:

Брюгге:

А некоторые так:

Для обеих команд приоритеты сейчас - это еврокубки. И победа сегодня сможет перекрыть неудачную киевскую игру динамовцев с "Шахтером". Молодежи динамовцев для дальнейшего прогресса нужен еврокубковый опыт, который они приобретут при любом исходе игры.

Лига чемпионов

Все игры сегодняшнего тура Лиги Чемпионов:

19.30 "Карабах" - "АПОЕЛ"

20.00 "Русенборг" - "Марибор"

20.30 "Динамо" Киев - "Брюгге"

21.00

"Ференцварош" - "Динамо" Загреб

"Копенгаген" - "Црвена Звезда"

"ЛАСК" - "Базель"

"Олимпиакос" - "Истанбул Башакшехир"

"Аякс" - "ПАОК"

"Селтик" - ЧФР "Клуж"

"Порту" -"Краснодар"

Также во вторник стартует тур квалификации в Лиге Европы:

19.00 "Нымме Калью" - "Ф91 Дюделанж"

21.45 "Линфилд" - "Сутьеска"

22.00 "Дандолк" - "Слован Братислава"