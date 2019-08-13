Во вторник, 13 августа, температура воздуха в Киеве поднимется до +34 градусов, а вечером в столице ожидается атмосферный фронт с дождем и грозой. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в социальной сети Facebook.

Также синоптик предупредила, что 14 августа, во время празднования Медового Спаса в Киеве также будет довольно жарко - +30 градусов. Однако уже на следующий день 15 августа станет прохладнее и столбики термометров упадут до +23 градусов.

"Так что держите головы в ближайшие дни", - советует синоптик.

Скриншот: Facebook/Наталка Діденко

Ранее сообщалось, что в Украину вернулась жара, но грозы не отступают. Синоптики дали прогноз погоды на вторник.

Также мы писали, что синоптик показала карты, как на Киев надвигаются гроза и проливной дождь.