Балканская жара заставила европейцев прятаться и не выходить на улицу
Балканы страдают от такой безумной жары, что местные власти просят людей остаться дома по возможности.
Об этом сообщает агентство AP.
Так, в понедельник, 12 августа, в Боснии и Хорватии температура поднялась до 40 градусов по Цельсию, самого высокого уровня в регионе этим летом.
В южном боснийском городе Мостар температура достигла 42 градусов тепла в понедельник.
В центре Белграда улицы в течение дня были пустыми. Многие охлаждались в реках Дунай и Сава. В белградских парках установили цистерны с питьевой водой.
Метеорологи прогнозируют снижение температуры в конце этой недели с возможными сильными грозами во всем регионе.
Ранее сообщалось, что по данным синоптиков, в Украину вернется жара, но всего на три дня.
Еще мы отмечали, что завтра в Украине объявлено штормовое предупреждение.