Балканы страдают от такой безумной жары, что местные власти просят людей остаться дома по возможности.

Об этом сообщает агентство AP.

Так, в понедельник, 12 августа, в Боснии и Хорватии температура поднялась до 40 градусов по Цельсию, самого высокого уровня в регионе этим летом.

В южном боснийском городе Мостар температура достигла 42 градусов тепла в понедельник.

В центре Белграда улицы в течение дня были пустыми. Многие охлаждались в реках Дунай и Сава. В белградских парках установили цистерны с питьевой водой.

Метеорологи прогнозируют снижение температуры в конце этой недели с возможными сильными грозами во всем регионе.

Ранее сообщалось, что по данным синоптиков, в Украину вернется жара, но всего на три дня.

Еще мы отмечали, что завтра в Украине объявлено штормовое предупреждение.