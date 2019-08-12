Глава Украины Владимир Зеленский изменил указ об увольнении Петра Цыгикала с должности главы Государственной пограничной службы. Соответствующий указ №592/2019 от 12 августа, опубликован на сайте президента Украины.

"Внести в указ президента Украины от 31 мая 2019 № 346 "Об увольнении Цыгикала с воинской службы" изменение, дополнив его после слов "в запас" словами "в связи с проведением организационных мер", - говорится в документе.

Напомним, 31 мая Зеленский уволил Цыгикала с должности начальника Государственной пограничной службы Украины Петра Цигикала, который занимал эту должность с июля 2017 года. 13 июня президент назначил на должность начальника ГПСУ Сергея Дейнеко.

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