В столице под действием алкоголя иностранные гости столицы решили послушать музыку и забыли, что на улице час ночи.

Жители соседних домов напомнили, а когда слова закончились, в ход пошли кулаки.

Далее разбиралась полиция, говорится в сюжете Джедаев.

Отмечается, что дискотеку из машины иностранцы устроили под окнами киевлян в спальном районе города.

Разъяренный киевлянин, немного подогретый алкоголем, разбил стекло авто иностранцев-меломанов. Первый экипаж полиции справиться с беспокойными людьми не смог, пришлось вызывать подкрепление.

"Ukraine, f**k everybody", - кричал задержанный иностранец в наручниках из полицейского авто.

Ранее "Страна" рассказывала, что в Киеве на пляже утонул иностранец.

Также мы писали, что в Киеве темнокожий иностранец избил обокравших его цыганок. Его поддержали в соцсетях.