Одичавшие собаки душат кур и раздирают коз во Львовской области.

Об этом рассказывают журналисты ТСН.

"Люди убеждены, что это делают голодные сторожевые псы шахты "Степная", расположенной неподалеку. В свою очередь, предприятие от собак открещивается", - говорится в материале.

Местный фермер нашел двоих своих коз мертвыми за 100 метров от дома, говорит, до сих пор плачет и не может отойти.

"Они были кормильцами, и сыр был, и молоко, а что сейчас делать", - говорить отчаянный мужчина.

Он уверен, что это собаки из местной шахты. "Я им этого не прощу", - со слезами на глазах добавил мужчина.

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