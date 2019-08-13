В "Оппозиционной платформе - За жизнь" предложили создать два новых комитета - по решению проблем Донбасса и по вопросам семьи, молодежи и спорта, увеличив общее число комитетов до 23 (плюс комиссия по приватизации). Кроме того, в партии считают, что ее представители должны возглавить три комитета, которые традиционно предлагаются оппозиции - по свободе слова, регламенту парламента и защите прав человека.

Об этом сообщается на сайте Оппозиционной платформы.

Отмечается, что соответствующее распределение руководства комитетов пропорционально итогам выборов.

По подсчетам "Оппоплатформы", исходя из результатов голосования, "Слуге народа" полагается 14 позиций глав, заместителей и секретарей комитетов, а "Оппозиционной платформе" – по 3 соответствующих должности.

Партия приводит свою формулу для расчета, исходя из числа депутатов в новой Раде (424) и числа комитетов (23 или 24, если их число увеличат).

"Слуга народа" – 254 депутата.

424/23 (либо 24) = 18,43 (17,67)

254/18,43 (17,67) = 13,78 (14,37)

Должна получить по 14 позиций глав, заместителей и секретарей комитетов;

Оппозиционная платформа За жизнь – 47 депутатов.

424/23 (либо 24) = 18,43 (17,67)

47/18,43 (17,67) = 2,55 (2,66)

Должна получить по 3 соответствующих должности;

"Батькивщина" – 26 депутатов.

424/23 (либо 24) = 18,43 (17,67)

26/18,43 (17,67) = 1,41 (1,47)

Должна получить по 1 соответствующей должности;

"ЕС" – 25 депутатов.

424/23 (либо 24) = 18,43 (17,67)

25/18,43 (17,67) = 1,36 (1,41)

Должна получить по 1 соответствующей должности;

"Голос" – 20 депутатов.

424/23 (либо 24) = 18,43 (17,67)

20/18,43 (17,67) = 1,09 (1,13)

Должна получить по 1 соответствующей должности;

Внефракционные депутаты:

23(24)-14-3-1-1-1 = 3 (4)

Должны получить по 1 соответствующей должности.

Ранее сообщалось, что Слуга народа готова отдать должность вице-спикера кандидату от оппозиции.

Также мы писали, что Разумков намекнул, что вице-спикером новой Рады может быть депутат от оппозиции.

6 августа сопредседатель "Оппозиционной платформы" Вадим Рабинович заявил, что в Верховной Раде 9-го созыва партия предложит своего кандидата на пост вице-спикера, однако это будет не Виктор Медведчук.