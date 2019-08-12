Синоптики предупредили о значительном ухудшении погодных условий в западных и северных областях Украины.

Как говорится в сообщении от Укргидрометцентра, украинцев предупредили об оранжевом уровне опасности.

"Капризы погоды на себе особенно почувствуют жители западных и северных областей Украины. Дневная температура воздуха понизится до 20-25 градусов по Цельсию. А вот в Полтавской, Черкасской, Харьковской, Винницкой и Ивано-Франковской областях остается чрезвычайная пожарная опасность", - добавили в сюжете ТСН.

Ранее "Страна" информировала, как в Одессе тропический ливень затопил центральные улицы, а по области пронесся мощный смерч.

Еще мы писали, что на трассе в Одесской области ливень вырыл ямы, машины вынуждены ехать в объезд.