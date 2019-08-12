В США вводят новые правила, которые позволяют отказывать в грин-картах иммигрантам, пользующихся программой медицинского страхования Medicaid, продовольственными талонами, ваучерами на недвижимость и иными видами социальной помощи.

Из-за чего некоторым категориям иммигрантов станет сложнее получить легальный статус в США, передает Голос Америки.

Согласно законодательству страны, уже сегодня желающие получить вид на жительство обязано доказать, что они не станут бременем для государства и окажутся на государственном попечении, однако новые правила, о которых было объявлено в понедельник, содержат более подробный список программ, которые могут привести к дисквалификации.

Теперь сотрудники Службы гражданства и иммиграции при рассмотрении заявок на предоставление законного статуса в США будут учитывать программы социальной помощи наряду с другими факторами - такими, как образование, семейный доход и состояние здоровья.

Новые правила - одна из самых агрессивных инициатив администрации, направленных на ограничение легальной иммиграции. Белый дом стремится реформировать иммиграционную систему таким образом, чтобы наибольшее внимание уделялось профессиональным навыкам иммигрантов, а не воссоединению семей.

Правила вступят в силу в середине октября. Они не распространяются на американских граждан, даже в случае, если среди их родственников есть иммигранты, в отношении которых действуют эти требования.

Исполняющий обязанности директора Службы гражданства и иммиграции Кен Кучинелли заявил, что изменение правил соответствует иммиграционной повестке президента.

Иммигранты составляют небольшой процент в числе тех, кто получает государственную помощь, а многие в силу своего иммиграционного статуса вообще не имеют права ее получать. Однако защитники прав мигрантов беспокоятся, что из-за новых правил иммигранты будут бояться обращаться за помощью, а иммиграционные органы смогут чаще отказывать в предоставлении легального статуса. В среднем каждый год заявки на получение грин-карты подают 544 000 человек.

При этом примерно 382 000 попадают в категории, на которые будут распространяться новые проверки. В соответствии с новыми директивами, лицами, нуждающимися в государственном обеспечении, считаются те, кто "с большей вероятностью" будет получать помощь в течение более 12 месяцев за трехлетний период. Если кто-то получает два вида помощи, это считается за два месяца. В определение также были добавлены программа Medicaid, жилищная и продовольственная помощь.

После того, как осенью прошлого года были анонсированы планируемые изменения, Министерство внутренней безопасности получило более 266 000 комментариев от общественности. Это в три раза больше, чем обычно при изменении правил в ведомстве. В результате в правила были внесены некоторые поправки.

К примеру, беременным женщинам, пользующимся программой Medicaid или нуждающимся в государственной помощи, будут предоставлены исключения на время беременности и в течение 60 дней после рождения ребенка. Субсидии по Части D Medicare для малоимущих не будут считаться госпомощью. Также не будут учитываться льготы для несовершеннолетних, экстренная медицинская помощь, программы школьных обедов, усыновление и патронажное воспитание, студенческие кредиты и ипотеки, пользование благотворительными столовыми, убежищами для бездомных и помощь в случае стихийных бедствий.

Кроме данных о предыдущих местах работы желающие получить грин-карту должны будут подавать информацию об уплаченных за три года налогах. Исключения из новых правил предусмотрены для действующих военнослужащих, беженцев и просителей убежища. Правила не будут применяться в ретроспективном порядке.

Ранее сообщалось, что Трамп заговорил об отмене лотереи грин-карт.

Также мы писали, что в Литве подготовили законопроекты против теневой экономики, которые затронут мигрантов из Украины.