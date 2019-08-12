Во время матча квалификационного раунда Лиги чемпионов "Динамо" - "Брюгге" будут закрыты 22 сектора для посещения болельщиками. Об этом сообщает официальный сайт киевского клуба.

Отмечается, что дисциплинарный комитет УЕФА принял решение закрыть сектора 41-62 (за так называемыми "Бессарабскими воротами") на стадионе НСК "Олимпийский".

Подобная санкция стала наказанием за неподобающее поведение болельщиков в матче 1/16 финала Лиги Европы УЕФА сезона 2018/2019 между "Динамо" и греческим "Олимпиакосом" (использование пиротехники, бросание посторонних предметов на поле, попытки выбегания зрителей).

Решение предполагает, что указанные сектора будут закрыты для входа, а билета на них продавать не будут.

Как сообщалось, первый матч в Бельгии завершился минимальным поражением команды Александра Хацкевича со счетом 0:1. Ответный матч "Динамо" - "Брюгге" состоится на НСК "Олимпийский" завтра, 13 августа. Начало игры в 20:30.

Также мы писали, что полузащитник Динамо просит у болельщиков поддержки в ответном матче с Брюгге.